ABD’de uzun ve sağlıklı bir hayat peşindeki ultra zenginler, oksijen odaları ve kök hücre enjeksiyonlarından sonra şimdi de kanlarındaki mikroplastik ve toksinleri temizlemeyi vadeden yeni bir yönteme yöneldi. Plazmaferez ya da terapötik plazma değişimi (TPE) adı verilen bu işlem, kişi başı 10.000 dolara (yaklaşık 424 bin TL) varan maliyetlerle uygulanıyor. Uzmanlar, kandaki mikroplastikleri tamamen ortadan kaldıracak kanıtlanmış bir yöntem bulunmadığını vurgulasa da bazı hastalar, TPE sonrasında kendilerini 'daha hafif ve yenilenmiş' hissettiklerini söylüyor.

ABD'de uzun ve sağlıklı bir hayat sürmek isteyen yüzlerce ünlü ve ultra zengin isim yeni bir 'tedaviye' başvuruyor. Son dönemde Orlando Bloom, eski NFL yıldızı Troy Aikman ve oyuncu Paul Wesley, kanlarındaki toksinleri filtreleyen prosedürü yaptırdıkları anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

Orlando Bloom

TPE NASIL İŞLİYOR?

Plazmaferez ya da terapötik plazma değişimi (TPE) sırasında hastanın kanı bir makineye bağlanıyor; plazma ayrıştırılıyor ve yerine toksin içermeyen albümin veriliyor. Amaç, iltihaplanmaya yol açan proteinleri, mikroplastikleri ve çeşitli kimyasalları kandan uzaklaştırmak. İşlem yaklaşık iki-üç saat sürüyor ve yetişkin bir bireyin plazmasının yaklaşık %75’i filtreleniyor.

İŞLEM SIRASINDA DAHA FAZLASI KARIŞABİLİR

Bazı hastalar işlemden sonra kendilerini 'hafiflemiş' hissettiklerini söylese de yaşlanmayı yavaşlattığına dair bilimsel bir kanıt yok. Hatta bazı araştırmalar, kullanılan cihazlardaki plastik parçalar nedeniyle işlem sırasında kana daha fazla mikroplastik karışabileceğini gösteriyor.

Natalia Naila ve annesi Venera

TPE'NİN İŞE YARAYIP YARAMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, mikroplastiklerin ve toksinlerin uzun vadeli etkilerinin hâlâ tam olarak anlaşılmadığını, TPE’nin bu maddeleri gerçekten filtrelediğine dair yayınlanmış bilimsel bir veri bulunmadığını vurguluyor. Dr. Rosa Busquets ve Dr. Luiza Campos, prosedürün kanı ‘makarna süzer gibi’ temizlediğine inanmanın bilimsel dayanağı olmadığını belirtiyor.

Bryan Jonshon

UYGULAYANLARIN KAFASI KARIŞIK

Orlando Bloom, işlemin mikroplastikleri temizlediğini öne sürerken, Bryan Johnson kendisinde neredeyse hiç etkisinin olmadığını söyledi. Öte yandan bazı yaşlı hastalar, kısa süreli rahatlama hissi yaşadıklarını bildiriyor. Yılda iki kez yapılması önerilen filtreleme işleminin maliyeti 20.000 dolara (yaklaşık 848 bin TL) kadar çıkıyor. ABD’de her yıl yaklaşık 17.000 terapötik plazma değişimi işlemi yapılıyor.

Troy Aikman

KESİN BİR YOLU YOK

Bilim insanları ise bu konuda net. Mikroplastiklerden kurtulmanın kesin, güvenilir bir yöntemi henüz yok. Bu nedenle hızlı çözümler vadeden trendlerin temkinle karşılanması gerektiği belirtiliyor.

TPE NEDİR?

TPE, hastanın kanındaki plazmanın özel bir makineyle alınarak yerine temizlenmiş plazma ya da albümin konulması işlemidir. Plazma; kanın sıvı kısmıdır ve proteinler, antikorlar, toksinler, bazı kimyasallar ve mikroplastikler gibi maddeleri taşır.

