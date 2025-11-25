Financial Times’ın ortaya çıkardığı bilgi, Washington–Moskova hattında yeni bir perdeyi araladı. ABD’nin yeni elçisi Dan Driscoll, Abu Dabi’de Rus heyetiyle iki gün boyunca kapalı kapılar ardında pazarlık yaptı.

Financial Times, ABD’nin savaşın gidişatını değiştirebilecek kritik bir adım attığını yazdı. ABD Ordusu Sekreteri Dan Driscoll’un, Rus heyetiyle Abu Dabi’de gizlice masaya oturduğu, Ukrayna istihbarat şefi Budanov’la da görüşeceği ortaya çıktı. Üçlü temasın ayrıntıları gündemi sarstı.

Financial Times’ın haberine göre ABD Ordusu Sekreteri Dan Driscoll, savaşın durdurulmasına yönelik barış anlaşması görüşmeleri için Pazartesi günü Abu Dabi’ye geçti.

ABD’li bir yetkili ve görüşmelere yakın kaynaklara göre Driscoll, Rus heyetiyle önce Pazartesi akşamı masaya oturdu, ardından temasların Salı günü de devam etmesi planlandı.

SIRADAKİ DURAK: UKRAYNA İSTİHBARAT ŞEFİ BUDANOV

Haberde, Driscoll’un Ukrayna Askerî İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov’la görüşmek üzere hazırlık yaptığı aktarılıyor.

Bir ABD’li yetkili durumu şöyle özetledi:

"Driscoll son günlerde bu barış sürecinin merkezindeydi ve mesajı doğrudan Rusya’ya iletebilecek pozisyonda."

"AYRI MI GÖRÜŞÜYORLAR?"

Financial Times, Abu Dabi’de üç tarafın ortak bir masa mı kurduğu yoksa ayrı ayrı odalarda mı görüştüğü konusunda kesin bilginin bulunmadığını yazdı. Ancak temasların savaşın kritik bir döneminde yapılması, diplomatik trafiği hızlandırdı.

Abu Dabi görüşmeleri, ABD’nin Cenevre’de Ukrayna ile ele aldığı barış planının güncellenmesinden hemen sonra gerçekleşti.

ABD’nin son dönemde hem Rusya hem Ukrayna kanadıyla daha doğrudan temas kurması, savaşın geleceği açısından dikkatle izleniyor.

MÜZEYYEN BIYIK

