Donald Trump, Ukrayna dosyasını yöneten ekibini adeta sil baştan yenileyerek Washington’da dengeleri altüst etti. İstifası bir süredir kulislerde konuşulan Kit Kellogg’un görevden ayrılması kesinleşirken, yerine geçecek yeni özel elçinin Driscoll olduğu ortaya çıktı.

The Guardian’ın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna için özel elçi olarak Kit Kellogg’un yerine ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Driscoll’u atadı.

Kellogg’un görevini Ocak 2026’da bırakacağı daha önce Reuters tarafından duyurulmuştu.

Reuters’ın haberine göre Kellogg, yakın çevresine Ocak ayında yönetimden ayrılmayı planladığını söyledi.

Kellogg’un Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik baskı politikasında "yetersiz kararlılık" gördüğü için hayal kırıklığı yaşadığı iddia edilmişti.

YENİ ÖZEL ELÇİ: DRİSCOLL

Trump’ın Driscoll’u göreve getirmesi, Washington’da Ukrayna dosyasındaki yeni dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. Driscoll’un görevi devralmasıyla birlikte ABD’nin Ukrayna hattındaki diplomatik trafiğin hızlanması bekleniyor.

MCGREGOR: TRUMP ÇEVRESİNİ DEĞİŞTİRMELİ

Daha önce emekli albay ve eski ABD Savunma Bakanı Douglas McGregor, Trump’ın Ukrayna konusunu çözebilmesi için çevresindeki isimlerden arınması gerektiğini savunmuş ve “Ukrayna dosyasını yönetebilmesi için etrafındaki dalkavuklardan kurtulmalı” demişti.

MÜZEYYEN BIYIK

