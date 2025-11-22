Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Glint Manisa Basket'i 14 sayı geriden gelerek 79-65 yendi. Siyah-beyazlılar, ligde art arda 9'uncu maçını kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Glint Manisa Basket’i 79-65 mağlup etti. Mücadelede 14 sayı geriye düşen Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alarak galibiyeti alan taraf oldu. Taraftarının desteğini de arkasına alan Beşiktaş, maç boyunca temposunu koruyarak rakibine geri dönüş şansı tanımadı.

Beşiktaş GAİN oyuncusu Ismael Sındou Kamagate karşılaşmada görev aldı.

SERİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar ligde 9’da 9 yaparak namağlup unvanını korudu ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Beşiktaş, elde ettiği bu galibiyetle yalnızca liderliğini sürdürmekle kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinin ligdeki en iyi sezon başlangıcı rekorunu da bir adım daha ileri taşıdı. Takımın sergilediği istikrarlı performans, sezonun geri kalanı için camiada büyük bir umut ve heyecan aşıladı.

Ismael Sındou Kamagate ve Judah Mintz

KRİTİK ANLARDA TOP KAYIPLARI

Manisa temsilcisi Glint Manisa Basket, bu mağlubiyetle ligdeki 6. yenilgisini aldı. Maçın bazı bölümlerinde etkili olmaya çalışsalar da Beşiktaş’ın temposuna karşılık vermekte zorlanan Manisa ekibi, özellikle kritik anlarda yaşadığı top kayıpları ve savunmadaki aksaklıklar nedeniyle oyunun kontrolünü elinde tutamadı.

Beşiktaş GAİN, maç öncesindeki ısınma bölümüne "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle çıktı.

ERENAY KOÇKAN

