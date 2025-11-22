Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı'nın 3'üncü yılına özel paylaşım yaptı. Barajın üretim kapasitesi ve ekonomiye katkısı dikkat çekti.

Türkiye’nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, faaliyete geçmesinin ardından üçüncü yılını geride bıraktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen dev proje, enerji üretiminde gösterdiği performansla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, barajın 3. yılına özel hazırladığı video ile son üç yıla ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamaya göre Yusufeli Barajı, işletmede olduğu sürede toplam 3,7 milyar kWh enerji üretti. Barajın yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyar 888 milyon kWh olarak açıklandı.

EKONOMİYE 10 MİLYON LİRALIK KATKI

Türkiye’nin stratejik yatırımları arasında gösterilen barajın, bugüne kadar ekonomiye katkısının 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Barajın büyük mühendislik yapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin enerji arzına katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı, 2,13 milyar metreküp depolama hacmi ile ülkenin enerji ve su yönetimi açısından kritik rol üstleniyor.

