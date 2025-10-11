Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yusufeli Barajı&#039;ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor
Yusufeli Barajı, HES, Enerji, Türkiye, Haber
Ekonomi Haberleri

Türk mühendisliğinin eseri olan ve yapımı 9 yılda tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 3 yılda 3,4 milyon megavatsaat enerji üreten baraj, 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik üretiminde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor - 1. Resim

YAPIMI 9 YIL SÜRDÜ

Yapımı 9 yıl süren dev proje, 2022'de tamamlanarak 2023 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) devredildi. Türk mühendisliğinin imzasını taşıyan baraj, hem büyüklüğü hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Yusufeli Barajı'ndan ekonomiye dev katkı! 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor - 2. Resim

1,4 MİLYON AİLENİN YILLIK TÜKETİMİNİ KARŞILIYOR 

EÜAŞ Yusufeli İşletme Müdürü Aziz Cengiz, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların kritik rolüne vurgu yaptı. Cengiz "Ülkemizde son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildi. Bugün toplam elektrik kurulu gücümüzün yüzde 61'inden fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bunun yaklaşık 33 bin megavatlık kısmı hidroelektrik santrallerimize ait. Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin sergilendiği en yüksek kotlardan biri olan Yusufeli Barajı, 10 yıllık inşa sürecinin ardından 2023 yılında devreye alındı. 548 megavat kurulu güce sahip Yusufeli HES, yılda yaklaşık 1.827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar 3,4 milyon megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştiren santral, bu üretimle 1,4 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2025 maç programı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? Milli maç bugün mü?
