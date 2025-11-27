FBI Direktörü Kash Patel, dün Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafızı vurmakla suçlanan Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal'ın, geçmişte ABD destekli güçlerle çalıştığını ve soruşturmanın terör bağlantısı ihtimaline karşı genişletildiğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, çarşamba günü Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız mensubunu vurmakla suçlanan Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal’ın geçmişte Afganistan’da ABD destekli askeri güçlerle çalıştığını doğruladı.

ABD destekli örgütlere çalışmış! Washington saldırısında terör bağlantısı şüphesi

TERÖR BAĞLANTISI ŞÜPHESİ

Patel, soruşturmanın terör bağlantısı ihtimaline karşı genişletildiğini ve şüphelinin hem ABD’de hem de yurtdışındaki bağlantılarının incelendiğini söyledi. FBI olay yerini güvence altına alıp silaha el koydu ve ülkede birçok noktada arama kararı uyguladı.

Savcı Jeanine Pirro, şüphelinin "silahlı öldürme kastıyla saldırı" da dahil olmak üzere birden fazla ağır suçla suçlandığını, saldırıda ağır yaralanan iki Ulusal Muhafız mensubunun durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralılardan biri hayatını kaybederse suçlamalar "cinayet"e yükseltilecek.

29 yaşındaki Rahmanullah Lakanwal, saldırının ardından gözaltına alındı. İstihbarat yetkililerine göre şüpheli, Afganistan’daki savaş döneminde CIA dahil birçok ABD kurumuyla çalışmıştı.

"AFGANİSTAN'DAN GELENLER İNCELENSİN"

ABD Başkanı Trump, saldırıyı "kötülük eylemi, nefret eylemi ve terör eylemi" sözleriyle değerlendirdi.

Trump ayrıca, Afganistan’dan gelen kişilerle ilgili kapsamlı bir inceleme çağrısı yaparak şu ifadeyi kullandı:

Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren herkes yeniden incelenmeli.

BATIKAN ALTAŞ

