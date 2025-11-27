Beyaz Saray yakınında iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından Trump, Biden döneminde ABD’ye gelen tüm Afganların yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyledi. Olaydan kısa süre sonra USCIS, Afgan vatandaşlarının tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak durdurdu.

Washington, D.C.’de Çarşamba günü iki Ulusal Muhafız üyesi, Farragut West Metro girişinde silahlı bir saldırgan tarafından vuruldu.

Yetkililer, saldırının "hedefli bir silahlı saldırı" olduğunu açıklarken, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan vatandaşı Rahmanullah Lakanwal olduğu bilgisi emniyet kaynakları tarafından paylaşıldı.

Lakanwal’ın 2021 yılında, Taliban’ın yeniden iktidara gelişinin ardından Operation Allies Welcome programıyla ABD’ye getirildiği ifade edildi.

Ailesi, saldırganın ABD Özel Kuvvetleri ile birlikte Afgan ordusunda görev yaptığını ve böyle bir eylemi “inanılmaz” bulduklarını anlattı.

Beyaz Saray yakınında iki Ulusal Muhafızın vurulmasının ardından Trump, Biden döneminde ABD’ye gelen tüm Afganların yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyledi. Olaydan kısa süre sonra USCIS, Afgan vatandaşlarının tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak durdurdu.

TRUMP: TERÖR EYLEMİ

Donald Trump, saldırıyı “kötülük eylemi, nefret eylemi ve terör eylemi” sözleriyle değerlendirdi.

Trump ayrıca, Afganistan’dan gelen kişilerle ilgili kapsamlı bir inceleme çağrısı yaparak şu ifadeyi kullandı:

"Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren herkes yeniden incelenmeli."

GÖÇ İŞLEMLERİ BİR ANDA DURDU: USCIS DUYURDU

Trump’ın açıklamasından kısa süre sonra ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan vatandaşlarına ait tüm göç işlemlerinin süresiz olarak askıya alındığını X hesabından duyurdu.

Açıklamada, güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirileceği ve süreç tamamen yenilenene kadar hiçbir başvurunun işleme alınmayacağı belirtildi.

FBI SORUŞTURMASI TERÖR BOYUTUNA ODAKLANDI

FBI, saldırıyı muhtemel uluslararası terör bağlantısı kapsamında inceliyor. Yetkililer, saldırganın herhangi bir örgüt tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini araştırıyor.

Ulusal Muhafızlara ateş açan şüpheli kısa süre sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı muhafızların durumlarının kritik olduğu açıklandı.

AFGAN MÜLTECİ PROGRAMI YENİDEN TARTIŞMADA

ABD, Taliban’ın 2021’de Kabil’i ele geçirmesinden sonra 80 binden fazla Afgan'ı ülkeye kabul etmişti. Bu program, Biden yönetiminin Afgan müttefiklere verdiği güvenlik garantisinin parçasıydı. Ancak Trump’ın yeniden inceleme çağrısı, bu programı yeni bir tartışmanın merkezine taşıdı.

Afgan sivil toplum grupları ise saldırının tüm Afgan toplumunu hedef gösterme bahanesi yapılmaması gerektiğini yinelendi.

