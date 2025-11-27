İmralı notları paylaşıldı! Teröristbaşı Öcalan'la ne konuşuldu?
Terörsüz Türkiye süreci tüm kararlılığıyla sürerken, Gazeteci Şamil Tayyar, ‘süreç’ komisyonundan bir heyetin terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından X sosyal medya hesabında ‘İmralı notlarını’ paylaştı. Tayyar, Öcalan ile neler konuşulduğunu ve bundan sonraki sürece dair düşünülenleri aktardı.
Terörsüz Türkiye süreci tüm kararlılığıyla devam ediyor. Halk, İmralı ziyaretleri sonrası atılacak adımları merak etmeye başladı.
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan, AK Partili Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan bir heyet İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.
TAYYAR, İMRALI NOTLARINI PAYLAŞTI
Söz konusu görüşmenin ardından, Gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından 'İmralı notlarını' paylaştı.
Tayyar, "İmralı heyeti, ziyaret sonrası notlarını partileriyle paylaştı. DEM ayrıca Kandil ve YPG’ye mesajları iletti. MİT de devletin zirvesine tutanakları götürdü. Trafik geniş alana yayılınca İmralı notları da gün ışığına çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Tayyar'ın açıklamaları şu şekilde:
Tayyar, paylaşımını şu şekilde sonlandırdı:
Sonuç. Öcalan’ın süreçteki rolünü etkin kılmak için PKK ve YPG lider kadrosuyla yüz yüze değil telefonla görüntülü görüşme imkanının sağlanması düşünülüyor. Yeni yıla girerken daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Buna mukabil, Öcalan’a sürecin başarızlığı halinde geçmişten çok daha sert operasyonlar döneminin başlayacağı mesajı verilmiş. Özetle durum böyle. Sürecin en kritik dönemi yeni başlıyor.