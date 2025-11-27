Türkiye'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı günden güne artıyor. Ankara'nın Sincan ilçesinde 120 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'de zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı bir hayli artarken, yeni bir haber de Ankara'dan geldi.

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi.

120 kişi hastanelik oldu! Ankarada zehirlenme şüphesi

120 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler, daha sonra çevre hastanelere sevk edildi. Acil servis polikliniğine kaldırılan işçilerin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası