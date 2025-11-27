Muğla’da evde tavuk yedikten sonra rahatsızlanan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşe ilişkin Muğla Valiliği’nden yeni bir açıklama geldi. Valilik kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın ölüm sebebinin adli tıp raporu sonrasında kesinleşeceğini söyledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kardeşler Neslinur Topal, F.T. (10) ve R.T. (12) evde tavuk yedikten sonra rahatsızlanmış ve ‘zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, hayatını kaybetmişti.

F.T. ve R.T.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu açıklanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenilmişti.

“ADLİ TIP RAPORLARI SONUCUNDA NETLEŞECEK”

Muğla Valiliği’nden olaya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Valilik açıklaması şöyle:

Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kardeşten Neslinur Topal (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir.

Öte yandan diğer iki kardeşin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

