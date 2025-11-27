Gaziantep'te halk oyunu gösterisi sırasında ters hareket yapan dansçı Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptu. Sakatlıkla biten halk oyunu gösterisi sonrası hastaneye kaldırılan Kanar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Nizip ilçesi Kültür Merkezi'nde 'Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması' öncesi dans topluluğu gösteri yaparken ekipte yer alan dansçılardan Selahattin Kanar, ters hareket sonrası kendisini yere attı.

Gösteri kabusa döndü! Ters hareket yaptı, çapraz bağları koptu

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Kanar, bulunduğu yerden kalkamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Kanar'ın sol ayak çapraz bağları koptuğu tespit edildi.

Kanar'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken o anlar ise halk oyunları gösterisini çeken kamera tarafından görüntülendi.

MAHMUT EKİNCİ

