Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesi sürüyor.

Türkiye, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve 4 üyesinin hayatını kaybettiği Böcek ailesi vakası ile sarsıldı.

Vahim olay sonrası, ülke geneline zehirlenme haberleri peş peşe gelmeye başladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 ÇOCUK HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Yeni bir zehirlenme vakası haberine göre, Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğlada gıda zehirlenmesi şüphesi! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin durumu kritik

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

