Türkiye'de 'zehirlenme' alarmı! Tek günde 250'den fazla vaka
Türkiye, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve 4 üyesinin hayatını kaybettiği Böcek ailesi vakası ile sarsıldı. Vahim olay sonrası, ülke geneline zehirlenme haberleri peş peşe gelmeye başladı. Tek günde üç kentten 250'den fazla kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.
- İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle ölümü, ülke genelinde benzer vakalara dikkat çekti.
- 22 Kasım'da Adıyaman, Sakarya ve Rize'de tek günde 200'den fazla kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
- Adıyaman'da KYK yurdunda yemek sonrası 70 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
- Sakarya Ceza İnfaz Kurumu'nda konserve balık yiyen 171 hükümlü rahatsızlanarak tedaviye alındı.
- Rize'deki bir öğrenci yurdunda sütlü tatlı tüketen 40 öğrenci zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
Türkiye, Almanya'dan Türkiye'ye tatil amacıyla gelen Böcek ailesinin 4 üyesinin hayatını kaybettiği olayla sarsıldı.
İstanbul Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümünün etkisi sürerken, ülkede zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı bir hayli arttı.
3 kentte tek günde 200'den fazla vatandaş hastanelik oldu.
22 KASIM'DA 250'DEN FAZLA VAKA!
ADIYAMAN: YURT YEMEĞİ SONRASI 70 KİŞİ
Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı KYK'ya bağlı yurtta, akşam yemeğinin ardından bazı öğrenciler rahatsızlandı.
Kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu 70 kişide mide bulanması ve baş dönmesi şikayetleri görüldü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedaviye alındı.
Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA: CEZAEVİNDE KONSERVE BALIK YİYEN 171 HÜKÜMLÜ
Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ise hükümlülere akşam yemeğinde, hazır konserve balık dağıtıldı.
Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü fenalaştı.
Rahatsızlananların sayısı her geçen dakika arttı, yemekte dağıtılan gıdalardan numune alındı.
Tedaviye alınan hükümlü sayısının 171 olduğu, ayakta tedavilerin sürdüğü kaydedildi.
RİZE: TATLI YİYEN 40 ÖĞRENCİ
Benzer bir haber Rize'den de geldi.
Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, akşam yemeğinde sütlü tatlı yedi.
Ancak bir süre sonra öğrencilerden bazıları rahatsızlandı.
40 öğrenci baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.