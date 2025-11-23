Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesinden, belediyelerin sert tedbirlerinden on yıllar önce Türkiye'de çok farklı bir manzara vardı. Tam 40 yıl önce domuz salam ve sosislere domuz eti karıştırıldığı tespit edilmiş ama sorumlular en ufak ceza almamıştı.

Taklit veya tağşiş yapılan gıda listesi sayesinden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pek çok gıdadaki sahtecilik ortaya çıkıyor.

Sucuk, salam ve sosis firmalarında eşek, at eti çıkması gündem oluyor. Domuz etine rastlanmasıysa günlerce konuşulup tartışılıyor, tepkiler yağıyor.

Bakanlığın çalışması dışında bir de belediyelerin denetimlerinde ortaya çıkan içler acısı manzaralar dikkat çekiyor.

Bekletilmiş, bozuk etlerin sağlamlarıyla karıştırılması, kurtlanmış kıyma makineleri gibi tespitler işletmelerin kapısına mühür vurulmasıyla son buluyor.

Ancak denetim konusunun bundan 40 yıl önce o kadar da sıkı ve sert cezalar içermediği arşivlerde karşımıza çıkıyor.

1985 tarihinde bir sosis ve salam işletmesinin hijyenik olmayan ortamda, dana eti ve domuzu karıştırarak üretim yaptığı tespit edilmişti. İşletme sahibi kendini savunmuş, ekipler de "10 gün müsaade" vermişti.

Haber 23 Kasım 1985 tarihli Türkiye gazetesinde manşetten verilerek vatandaş şöyle uyarıldı:

SOSİS VE SALAMLARA DİKKAT

Domuz ile dana etinin salam ve sucuklara yüzde 10 nispetinde karıştırıldığını söyleyen bir fabrika sahibi, “Dürüst imalât yapıyoruz.” dedi.

Sağlık ekipleriyle yapılan kontroller sırasında yetersiz bulunan sucuk fabrikasına gerekli şartları yerine getirmesi için 10 gün süre tanındı. Yan yana duran sığır ve domuz etlerinde kontrol ve tarih damgası yoktu.

DOMUZ İLE DANA ETİ BİR ARADA

Kontroller sırasında bir salam ve sucuk fabrikasını gezen Kartal Belediyesi Sağlık Ekipleri, salam ve sucuk imal edilmeden önce kemiklerden ayrıldığı yerde dana eti ile domuz etinin birbirine karıştırıldığını gördüler. Fabrikatöre bunun sebebini sordular. Şu cevabı aldılar:

“EN DÜRÜST BİZİM İMALATIMIZ”

“Efendim İstanbul'da on dürüst imalat yoktur. Bizden daha kötü imalat yapanlar var.”

Kartal Belediyesi Sağlık Ekipleri, iş sahibine tahminen salam ve sucuklara ne kadar domuz eti karıştırıldığını sordular. Fabrikatör yüzde 10 civarında tahmin edildiğini söyledi.

23 Kasım 1985 tarihli Türkiye gazetesi haberi

BÜYÜK MARKETLERDE SATILIYOR

İstanbul'a günde bir buçuk ton civarında salam ve sucuk sevk ettiğini belirten fabrikatör, mamullerinin küçük bakkallarda değil, büyük marketlerde satıldığını sözlerine ilave etti.

SAĞLIK EKİPLERİ İKAZ ETTİ

Gıda maddesi imal edilen fabrika sahiplerini ikaz eden Kartal Belediyesi Sağlık Ekipleri, "Gayrı sıhhi şartlarda imal etmeye ederseniz, fabrikalarınızı kapatırız. Size 10 gün müsaade" dediler.

ALİ TÜFEKÇİ

