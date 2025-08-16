Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarım Bakanlığı tespit etti! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ve ürünlerini teşhir etmeye devam ediyor. Son denetimlerde yine sucukta domuz eti, peynirde natamisin (mantar önleyici ilaç) tespit edildi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Denetimlere takılan firmaların daha önceden de sabıkalı olduğu görüldü. Yayınlanan listedeki “Bifet Gıda” isimli firma 2 hafta içinde iki “Aybey Süt Ürünleri” ise son 3 ay içinde 3 ürünüyle listede yer aldı.

Bifet Gıda’nın bu kez sucuğunda domuz eti; “Aybey Süt Ürünleri”nin ise Yarım Yağlı Taze Peynirinde ve Yörük Eritme Peynirinde yine natamisin tespit edildi.

Yine, Adana’daki Has Kasabı isimli firmanın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu belirlenirken, Antalya’da faaliyet gösteren “Akar Bal” isimli firmanın ise temel petekli süzme bal, süzme çiçek balı ve temel petekli bal ürünlerinin taklit ve tağşiş olduğu tespit edildi.

