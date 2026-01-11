Tokat’ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletiyle uçuruma yuvarlanan genç, 4 saat süren aramanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki M.A., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir hâlinde olan 27 yaşındaki M.A., virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan genç için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrikli bisiklet uçuruma yuvarlandı! Yaralanan gencin durumu ağır

AĞIR YARALI BULUNDU, KURTARILAMADI

Ekiplerin zorlu çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan M.A., ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan M.A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

