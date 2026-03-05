ABD Senatosu’na yapılan brifingde, İran gerilimiyle sahaya asker gönderme ihtimali, İHA savunma zorlukları ve azalan mühimmat stokları öne çıktı. Beyaz Saray kritik savunma toplantısı hazırlığında.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD Senatosu üyelerine brifing verdi.

Rubio’nun senatörlere verdiği brifingde, kara harekâtı ihtimali, İran’a ait İHA’ların düşürülmesinde yaşanan zorluklar ve mühimmat stoklarına dair endişelerin gündeme geldiği belirtildi.

Senatörlerin brifing sonrası yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler, oturumda dört kritik başlığın ön plana çıktığını gösterdi:

1- Sahaya asker gönderme ihtimali hâlâ gündemde.

2- ABD’nin, İran İHA’larına karşı savunmada zorlandığı belirtildi.

3- Mühimmat stoklarının azaldığına yönelik endişeler var.

4- Demokratlara göre ABD Başkanı Donald Trump’ın kafası karışık.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana İran’ın bölgedeki ABD askerî varlıklarına verdiği zarar toplam 1,902 milyar dolara ulaştı.

Bu maliyetin büyük bölümünü, Katar’daki el-Udeyd Hava Üssünde bulunan ve değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar olan AN/FPS-132 erken uyarı radar sisteminin İran’ın füze saldırısında vurulması oluşturuyor.

Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından “dost ateşi” sonucu düşürülen 3 adet F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının yerine yenilerinin konulması da yaklaşık 282 milyon dolara mal olacak. İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan ABD Donanması Beşinci Filosu karargâhını hedef aldığı saldırıda iki uydu haberleşme terminali ile diğer bazı büyük yapılar hasar gördü.

Birleşik Arap Emîrlikleri’nde (BAE) konuşlu ABD ordusuna ait Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) balistik füze savunma sisteminin AN/TPY-2 radar bileşeni de saldırılarda imha edildi.

BEYAZ SARAY’DA TOPLANTI

Öte yandan azalan mühimmat stoklarını güçlendirmek için savunma sanayisinin önde gelen şirketleriyle Beyaz Saray’da kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıya davet edilen şirketler arasında Lockheed Martin ve Raytheon’un sahibi RTX gibi ABD’nin en büyük savunma üreticileri bulunuyor.

