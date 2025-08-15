Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı 

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gıdada mide bulandıran bir skandal daha ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede 60 yıldır sektörde faaliyet gösteren markanın salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde işletmeleri tek tek denetleyen bakanlık, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor. 

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA 

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile paylaşılan liste bir kez daha güncellendi. 14 Ağustos tarihli listede yine domuz eti skandalı çıktı. 

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 1. Resim

SALAMDAN SONRA SUCUK... 

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta "domuz eti" tespit edildi. Aynı markanın salamında da domuz eti tespit edilmişti.

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 2. Resim

PEYNİRDE MANTAR İLACI 

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde 2 peynir markası da yer aldı. "Asova" ve "Aybey" marka peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "netanmisin" tespit edildi. 

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 3. Resim

Gıdada hile yapan diğer firmalar ve ürünleri şöyle: 

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 4. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 5. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 6. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 7. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 8. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 9. Resim

60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı  - 10. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
