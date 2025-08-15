60 yıllık markada bir skandal daha! Salamından sonra sucuğundan da domuz eti çıktı 

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde işletmeleri tek tek denetleyen bakanlık, uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile paylaşılan liste bir kez daha güncellendi. 14 Ağustos tarihli listede yine domuz eti skandalı çıktı.

SALAMDAN SONRA SUCUK...

Sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta "domuz eti" tespit edildi. Aynı markanın salamında da domuz eti tespit edilmişti.

PEYNİRDE MANTAR İLACI

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde 2 peynir markası da yer aldı. "Asova" ve "Aybey" marka peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "netanmisin" tespit edildi.

Gıdada hile yapan diğer firmalar ve ürünleri şöyle: