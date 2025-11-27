Tekirdağ’da balıkçılara lodos engeli! Günlerdir sürüyor
Tekirdağ’da 3 gündür etkisini gösteren lodos balıkçıları tekneleriyle birlikte limana kilitledi. Lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçılar Pazartesi günü fırtınanın sona ermesini bekliyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa’da üç gündür etkili olan lodos nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara denizi üzerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası nedeniyle balıkçılar limandan denize açılamadı. Fırtına nedeniyle bir süre faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan balıkçılar, gözlerini Pazartesi gününe çevirdi.
Fırtına sürerken balıkçılar, bakım, onarım ve tadilat işleriyle meşgul oldu.
“3 GÜNDÜR LODOS ETKİLİ”
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, şunları söyledi:
Yaklaşık 3 gündür lodos fırtınası etkili oluyor. Allah izin verirse pazartesi günü fırtına dinerse balıkçı arkadaşlarımız hamsi istavrit sardalya balığı avlayarak vatandaşlarımız taze ve ucuz balık yemeye devam edecekler.