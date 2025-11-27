Son zamanlarda oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklik iddialarıyla gündeme gelen DOC dizisinin konusu ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor.

Etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken DOC, gerçek bir hayat öyküsünden ilham almasıyla da izleyicileri derinden etkiliyor.

Başrol oyuncusunda değişiklik yaşanacağı yönündeki iddiaların ardından DOC dizisinin kısa süre içinde NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Doc dizisi konusu ne, uyarlama mı? Oyuncu kadrosu araştılıyor

DOC DİZİSİ KONUSU NE?

Doc dizisinin konusu şu an için belli değildir. Ancak merkezinde yetenekli bir doktorun hayatını ele alacağı tahmin edilmektedir.

DOC DİZİSİ UYARLAMA MI?

Doc dizisi uyarlamadır. İtalyan televizyonunda büyük bir ilgiyle izlenen "Doc – Nelle tue mani" dizisinin uyarlaması olduğu bilinmektedir.

DOC NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

DOC dizisi NOW TV'de yayınlanacağı bilinmektedir. Ancak ne zaman ekrana geleceği bilinmemektedir. Yayın tarihi hakkında kısa bir süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

DOC OYUNCULARI KİMLER?

Dizisinin başrol oyuncularında İbrahim Çelikkol gibi başarılı oyuncuların yer alacağı tahmin ediliyor.

