Alina Boz, başrolünde yer aldığı iddia edilen DOC dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialar bomba gibi düştü. İddialar gündemdeki yerini korurken, rol için yerine Sıla Türkoğlu'nun getirileceği konuşulmaya başlandı.

NOW’da ekranlara gelmesi planlanan Doc dizisinin kadrosu ses getirmeye devam ediyor.

İtalya’nın son yıllarda en çok izlenen dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasının başrolünde Alina Boz vardı. Ancak Alina Boz'un yerine Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun geleceği iddiaları öne sürüldü.

Alina Boz DOC dizisinden ayrıldı mı? Yerine Sıla Türkoğlu getirildiği konuşuluyor

ALİNA BOZ DOC DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Alina Boz'un diziden habersizce çıkarıldığı ve yerine Sıla Türkoğlu'nun getirildiğine dair söylentiler var. Ancak konuya ilişkin yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu kapsamda Alina Boz'un DOC dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı bilinmemektedir.

SILA TÜRKOĞLU DOC DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu'nun DOC dizisinde Alina Boz yerine oynayıp oynamayacağı konusu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

NOW TV'de ekrana gelmesi beklenen Doc dizisinin hazırlık süreci devam ediyor. Başrol için Alina Boz ile anlaşma sağlanmıştı. Dizinin yönetmeni ise Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni olan Ketche'ydi. Hal böyle olunca, Ketche'nin isteği üzerine Sıla Türkoğlu diziye getirileceği konuşulmaya başlandı.

