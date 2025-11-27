İhlas Haber Ajansı • Başakşehir
Başakşehir'de 27 katlı binada yangın paniği! Herkes tahliye edildi
İstanbul Başakşehir’de 27 katlı binanın 23'üncü katında çıkan yangın panik yarattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.
İstanbul Başakşehir'de 27 katlı bir binanın 23. katında yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Başakşehir’de Ziya Gökalp Mahallesi’nde 27 katlı binanın 23'üncü katında yangın çıktı. Yaşlı bir çiftin evinde çıkan yangın, komşuların ihbarıyla ekiplere bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar kontrol amaçlı tahliye edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
