İSKİ, İstanbul genelinde 27 Kasım Perşembe günü birçok ilçede planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşandığını duyurdu. Kesintilerin etkilendiği mahalleler, arıza nedenleri ve tahmini su geliş saatleri İSKİ’nin arıza sorgulama ekranında güncellendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Kasım tarihli su kesintisi programını yayımladı. Kentin farklı ilçelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle gün içinde kesintiler yaşanırken vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, her ilçe ve mahalleye ait arıza açıklaması ve tahmini bitiş sürelerini resmi sisteminde paylaşmış durumda.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre kesintilerin büyük bölümü hat arızaları, vana değişimi ve ana isale hattı çalışmaları nedeniyle meydana geliyor. Arızaların başladığı saat ve tahmini bitiş süreleri ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bazı bölgelerde çalışmalar öğleden sonra tamamlanırken, bazı mahallelerde kesinti akşam saatlerine kadar sürebiliyor.

Silivri'de yaşanan su kesintisi 22.00'de, Sarıyer su kesintisi 18.00'de, Esenyurt'ta 21.00'de, Bahçelievler'de 18.00'de ve Ataşehir'de 19.00'da sona erecek.

İSKİ 27 KASIM SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

27 Kasım günü su kesintisi yaşanan ilçeler arasında Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Sarıyer ve Silivri bulunuyor. Her ilçede farklı mahalleler etkilenirken, arızaların büyük kısmı içme suyu hatlarındaki çatlaklar, vana montajı ve ana isale hattı çalışmalarıyla ilgili.

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle başlayan kesintinin 19.00’da sona ermesi bekleniyor.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde elektrik alt yapı çalışması kaynaklı vana montajı sebebiyle kesinti 18.00’e kadar sürecek.

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde 100 mm hat arızası nedeniyle kesintinin 21.00 sularında sonlanması planlanıyor.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde arıza giderme çalışmaları 18.00’e kadar devam edecek.

Silivri Cumhuriyet ve Selimpaşa Merkez Mahalleleri’nde 400 mm ana isale hattı arızası nedeniyle suyun 22.00 sonrası verilmesi öngörülüyor.

