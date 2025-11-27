Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, final yapacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal gibi sevilen oyuncuların paylaştığı dizi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören yapımı Uzak Şehir dizisinin geleceği, sosyal meydada dolaşan iddialarla yeniden gündeme oturdu. Özellikle de final iddiaları, diziyi sıkı takip edenlerin endişelenmesine neden oldu.

Uzak Şehir final mi, bitiyor mu? Popüler dizinin akıbeti gündem oldu

Uzak Şehir dizisiyle ilgili final kararı alınmamıştır. Bu kapsamda dizi bitmemiştir.

Mardin'de çekilen Uzak Şehir 40. bölümüyle 1 Aralık Pazartesi günü Kanal D'de ekranlara gelecektir.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİMLER?

Uzak Şehir dizininde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı Uzak Şehir’in yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

SEVCAN GİRGİN

