36 sayı fark ayrılık getirdi! Anadolu Efes’te Igor Kokoskov dönemi sona erdi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sırp başantrenör, lacivert-beyazlı ekibin başında 22 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.
Spor
EuroLeague'de kötü gidişin ardından Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayırdı.
- Anadolu Efes, Monaco'ya deplasmanda 36 sayı farkla kaybetti.
- Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kokoskov ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- Radovan Trifunovic, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın yönetecek.
EuroLeague'in 13'üncü haftasında Monaco'ya deplasmanda 36 sayı farkla 102-66 kaybeden ve 8'inci mağlubiyetini alan Anadolu Efes'te kötü gidişin faturası başantrenör Igor Kokoskov'a kesildi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoskov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz" denildi.
Açıklamada, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdüreceği aktarıldı.
