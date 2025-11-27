Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sırp başantrenör, lacivert-beyazlı ekibin başında 22 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.

EuroLeague'in 13'üncü haftasında Monaco'ya deplasmanda 36 sayı farkla 102-66 kaybeden ve 8'inci mağlubiyetini alan Anadolu Efes'te kötü gidişin faturası başantrenör Igor Kokoskov'a kesildi.

Igor Kokoskov

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoskov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz" denildi.

Açıklamada, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdüreceği aktarıldı.

GÖKHAN KARATAŞ

