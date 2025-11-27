PFDK cezaları ne zaman açıklanıyor sorusu gündemin merkezinde. Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un PFDK’ya sevk edilmesi, derbi haftasına girilirken gündemi bir anda değiştirdi. Süper Lig’de Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşananlar nedeniyle disipline gönderilen deneyimli eldivenin durumu, hem Ferencvaros maçı öncesi hem de kritik Galatasaray derbisi yaklaşırken merak konusu oldu. Gözler şimdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun açıklayacağı kararlarda.

PFDK CEZALARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararları için belirlenmiş bir takvim yok. Kurul haftanın maç takvimine göre toplanıyor ve dosyaları görüşerek sonuçları aynı akşam duyuruyor.

EDERSON CEZA ALDI MI?



Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson hakkında ceza kararı alınmadı. Oyuncu Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki söylemleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildi .



Ederson hakkında verilecek yaptırımın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

