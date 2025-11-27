Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı sorusu yeniden gündemde. Galatasaray, Avrupa’daki Union SG yenilgisinin ardından gözünü tamamen ligde oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin planlaması zorlaşırken, en çok merak edilen konu Victor Osimhen’in sahada olup olmayacağı.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Son haftalarda hem kulübünde hem de milli takımında forma giyemeyen yıldız golcünün durumu belirsizliğini korurken, oyuncuya uygulanan tedavi programı hız kesmeden devam ediyor.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nedir?

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın son haftalarda yaşadığı sakatlık sorunları, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi teknik ekibin de gündeminde. Takımın en önemli hücum silahı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir forma giyemiyor.

Gençlerbirliği ve Union SG maçlarını kaçıran yıldız futbolcunun derbiye yetişme ihtimali hala belirsizliğini koruyor. Sağlık ekibi oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede sahaya döndürebilmek için yoğun bir program uygularken, teknik heyetin maç gününe kadar gelişmeleri takip edeceği ifade ediliyor.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nedir?

OSİMHEN SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Sakatlığı sonrası bireysel çalışmalarını sürdüren Osimhen’in iyileşme sürecinde belirli bir yol kat ettiği ancak tam olarak hazır hale gelmediği belirtiliyor. Nijeryalı forvetin antrenmanlarda kendisini test edeceği, ağrılarının durumuna göre son kararın verileceği öğrenildi.

Galatasaray sağlık ekibi, yıldız golcünün derbi kadrosuna dahil olabilmesi için tedavi temposunu artırmış durumda.

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlık durumu nedir?

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Yıldız golcü Osimhen Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olmayı çok istediğini belirtti. Yine de son karar teknik heyetin değerlendirmesine bağlı olacak. Osimhen’in durumunun maç gününe yakın netleşmesi beklenirken, oyuncunun fedakarlık yaparak forma giymeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray’da Lemina, Yunus ve Jakobs’un da derbiye yetişme ihtimallerinin bulunduğu, buna karşılık Singo ve Kaan Ayhan’ın durumunun daha olumsuz göründüğü belirtiliyor. Sarı-kırmızılı ekipte tüm planlama, sakat oyuncuların son kontrollerine göre şekillenecek.



BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası