Zemin dekorasyonunda hem estetiği hem işlevi ön plana çıkaran Cool Halı, yeni Pratico Koleksiyonu ile evlerde konforu yeniden tanımlıyor. Modern yaşamın hızına ayak uyduran bu seri, dijital baskı teknolojisi, sisal görünümlü yüzeyi ve kaymaz taban yapısı ile günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Modern Evler İçin Tasarlanan Akıllı Halılar

Pratico Koleksiyonu, yoğun ev yaşamına uyum sağlayan tasarımıyla öne çıkıyor. 30 dereceye kadar makinede yıkanabilir yapısı sayesinde hijyen ve temizlik artık zahmetsiz. Özellikle mutfak halısı ve koridor halısı – yolluk halı kategorilerinde tercih edilen bu seri, kaymaz dot tabanı ile güvenli bir kullanım sunuyor.

Cool Halı’dan Yeni Koleksiyon : Pratico Koleksiyonu ile Pratik Şıklık

DİJİTAL BASKI İLE RENKLERDE KALICILIK

Cool Halı, Pratico serisinde dijital baskı teknolojisini kullanarak desenlerde uzun ömürlü renk canlılığı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde halı yüzeyinde tüy, toz veya hav bırakma gibi sorunlar yaşanmıyor. Renkler ilk günkü gibi canlı kalırken, desenlerde netlik ve derinlik korunuyor.

SİSAL GÖRÜNÜMLE DOĞAL DOKULAR EVDE

Pratico halılar, sisal görünümlü dokusu ile doğal bir sadelik hissi oluşturuyor. Bu yönüyle klasik halılardan ayrılan koleksiyon, minimal desen anlayışıyla modern evlerin sade estetiğine uyum sağlıyor. İster mutfak halısı , ister yolluk halı olarak kullanılsın, Pratico her alana uyum sağlayan zamansız bir tarza sahip.

Cool Halı’dan Yeni Koleksiyon : Pratico Koleksiyonu ile Pratik Şıklık

KAYMAZ DOT TABAN: GÜVENLİ VE SESSİZ KULLANIM

Kaymaz dot taban, Pratico serisinin fark oluşturduğu en önemli özelliklerden biri. Evde koşan çocuklar veya aktif yaşam alanları için ekstra güvenlik sağlayan bu yapı, halının zeminde sabit kalmasını garanti ediyor. Aynı zamanda ses emici özelliğiyle adımların sessizliğini koruyor.

ROBOT SÜPÜRGE DOSTU YENİ NESİL HALILAR

Teknolojiyi konforla buluşturan Cool Halı, Pratico Koleksiyonu’nu robot süpürge uyumlu olarak tasarladı. İnce dokusu ve esnek yapısı sayesinde süpürge altına sıkışmadan kolayca temizlenebiliyor. Toz tutmayan yüzeyiyle uzun süreli hijyen sağlıyor.

Cool Halı’dan Yeni Koleksiyon : Pratico Koleksiyonu ile Pratik Şıklık

ZARİF, DAYANIKLI VE PRATİK: PRATİCO KOLEKSİYONU

Cool Halı’nın yenilikçi çizgisini yansıtan Pratico serisi, estetik kadar işlevselliğe de önem veren kullanıcılar için tasarlandı. Dijital çağın konfor beklentisini karşılayan bu koleksiyon, evlerde uzun ömürlü kullanımın yanı sıra dekoratif bir şıklık da sunuyor.

ABDULLAH AYDEMİR

Haberle İlgili Daha Fazlası