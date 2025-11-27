Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da, 27 Kasım Perşembe günü bazı kullanıcılar akış yenilememe ve siteye erişim konularında sorun yaşamaya başladı. Bu aksaklıklar "27 Kasım Twitter (X) çöktü mü? " sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Twitter (X)'e gün içerisinde milyonlarca kişi giriş yaparak aktif olarak kullanmaktadır.

Bazı kullanıcılar 27 Kasım 2025 Perşembe günü 17.00 gibi X'e giriş sorunu yaşadığına dair bildirimler attı. Durumu teyit etmek isteyen kullanıcılar son 24 saat çökme raporlarını incelemeye başladı.

27 Kasım Twitter (X) çöktü mü? İşte son 24 saat kesinti raporu

27 KASIM TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

27 Kasım 2025 günü Twitter (yeni adıyla X) platformunda bazı kullanıcılar erişim sorunları ve yavaşlama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Küresel raporlamalara bakıldığında son 24 saat içerisinde Twitter'da herhangi bir erişim sorunu yoktur.

Bölgesel başta olmak üzere kullanıcı bazlı teknik sorunlar nedeniyle tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar oluşmaktadır.

Kullanıcı kaynaklı sorunlarda uygulamanın önbelleklerini temizleme veya güncelleme yapılması tavsiye ediliyor.

Twitter'da çökme gibi bir durumun oluşması halinde haberimiz güncellenecektir.

SEVCAN GİRGİN

