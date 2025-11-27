Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, 27 Kasım Perşembe sabahı bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı ve akışlarını yenileyemediği iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan şikayetler üzerine kullanıcılar, "27 Kasım Youtube çöktü mü?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

27 Kasım 2025 Perşembe günü Youtube'da anlık aksaklıklar yaşanmaktadır. Sabah saatleri itibarıyla bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken ve akışlarını yenilerken sorunlarla karşılaştığını belirtti.

27 Kasım Youtube çöktü mü? Son 24 saat hata bildirim raporu

27 KASIM YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Downdedector'de kullanıcıların son 24 saat içinde rapor ettikleri kesintilere bakıldığında Youtube'da çökme yaşanmamaktadır.

27 Kasım Youtube çöktü mü? Son 24 saat hata bildirim raporu

YouTube'da ciddi bir erişim sorunu olmadığı görüntülenmektedir. Ancak yer yer kesintilerin yaşandığı raporlanmıştır.

27 Kasım Youtube çöktü mü? Son 24 saat hata bildirim raporu

YOUTUBE SON 24 SAAT HATA BİLDİRİM RAPORU

Son 24 saat içerisindeki Downdetector verileri, YouTube'da genel bir erişim ve akış sorunu olmadığına işaret ediyor.

Yer yer kullanıcılar platforma girişte ve içerik akışında zorluk çektiği bildirse de şu anda öyle bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası