Almanya, Rusya ile çıkabilecek olası bir çatışmaya karşı gizli 1.200 sayfalık kapsamlı bir savaş planı hazırladı. Sabotajlardan bozuk raylara kadar Berlin’in yıllardır sakladığı zafiyetleri gün yüzüne çıkarırken Avrupa’nın savunma mimarisinin düşündüğünden çok daha kırılgan olduğunu yazıldı.

Almanya’nın Rusya ile muhtemel bir çatışmaya hazırlık amacıyla geliştirdiği “Operasyon Planı Almanya” (OPLAN DEU) adı verilen 1.200 sayfalık gizli savaş planı gün yüzüne çıktı.

Wall Street Journal'ın paylaştığı yeni planda ABD ve diğer NATO ülkelerinden 800 bin askerin limanlar, otoyollar, demir yolları ve nehirler üzerinden doğu cephesine nasıl sevk edileceğini adım adım tarif edildi.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırısından sonra Avrupa’da güvenlik dengeleri altüst olurken, Almanya Soğuk Savaş sonrası en kapsamlı askeri hazırlığa girişmişti. Ancak bu plan, Berlin’in hala ağır zorluklarla karşı karşıya olduğunu da yeniden gün yüzüne çıkardı.

ZAYIF KÖPRÜLER, DAR TÜNELLER, BOZUK RAYLAR: ALMANYA HAZIR DEĞİL

Planın sahadaki tatbikatlarla test edilen bölümleri, Almanya’nın eskimiş altyapısının NATO için büyük bir zafiyete neden olmuş durumda. Yaşlanan köprüler, dar tüneller ve bozulmuş demiryolu hatları, büyük askeri konvoyların ilerlemesini ciddi biçimde yavaşlatıyor.

Red Storm Bravo adlı tatbikat, askerlerin Hamburg limanından çıkışı sırasında yaşanan trafik kilitlenmeleri, drone karışıklıkları ve protesto senaryolarının kontrol edilememesi gibi sorunları ortaya çıkarmıştı.

Polisler, sahte protestocuların kendilerini asfalta yapıştırdığı anlarda gerekli çözücü ekipmanlara bile sahip değildi. Konvoy, 6 milden fazla ilerleyemedi.

SABOTAJ, KUNDAKLAMA, CASUSLUK: RUSYA BAĞLANTILI TEHDİTLER TIRMANIYOR

Almanya’daki kritik altyapı son yıllarda art arda sabotaj ve kundaklama girişimlerine hedef oldu. Demir yolu hatlarında kablo kesme, yangın çıkarma ve casusluk faaliyetleriyle bağlantılı olayların büyük kısmı Rusya merkezli operasyonlarla ilişkilendirmiş.

Bir kargo gemisinin Hunte Nehri üzerindeki demir yolu köprüsüne çarpmasıyla, Ukrayna’ya giden mühimmat sevkiyatının haftalarca durması NATO’da alarm zilleri çaldırdı. Almanya’nın kuzey limanlarının çoğu yalnızca tek demiryolu hattına bağlı, bu da ülkeyi sabotaja açık hale getiriyor.

BERLİN ÖZEL SEKTÖRÜ DEVREYE SOKTU: SIFIRDAN KASABA KURUP BİR HAFTADA KALDIRIYORUZ

Almanya, hazırlık eksiklerini gidermek için özel müteahhitleri geniş ölçekte sürece dahil etmeye başladı. Rheinmetall, 500 asker için 14 günde bir kamp kurup 7 günde söktü. Kamp, yatakhane, duş alanları, saha mutfağı, drone gözetimi ve silahlı güvenlik birimleriyle küçük bir askeri kasabayı andırdı.

Şirket yetkilisi Marc Lemmermann, "Sıfırdan küçük bir kasaba inşa edip birkaç gün içinde sökmeyi hayal edin" sözleriyle hazırlığın boyutunu anlattı.

SOĞUK SAVAŞ MİRASI CANLANDIRILIYOR: OTOYOLLAR YENİDEN PİST OLUYOR

OPLAN DEU, Almanya’nın Soğuk Savaş döneminde kullandığı çift amaçlı altyapıyı yeniden gündeme getirdi.

Ülke genelindeki bazı otoyol bölümleri, acil bir durumda uçak pisti olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Orta refüjlerde asfalt kaplamalar, hızla sökülebilen korkuluklar ve yakıt tankları yeniden değerlendiriliyor.

Ancak yeni inşa edilen altyapılar bu standartları karşılamıyor. Berlin yönetimi, otoyolların yüzde 20’sinin, köprülerin ise dörtte birinden fazlasının onarıma ihtiyaç duyduğunu kabul edilmiş.

ALMANYA’NIN DEV YATIRIM PLANI: 166 MİLYAR AVRO

Berlin hükümeti, askeri lojistiğin çökmesini önlemek için 2029 yılına kadar 166 milyar avroluk altyapı yatırımı planlıyor. Bunun 100 milyar avrodan fazlası demir yollarına ayrılacak. Geri kalan bölüm ise limanların ve yolların NATO standartlarına uygun hale getirilmesine yöneltilecek.

RED STORM BRAVO: MİNİ SAVAŞ PROVASI KAOSA DÖNÜŞTÜ

Hamburg’da yapılan Red Storm Bravo tatbikatında 500 NATO askeri limana çıkarıldı. 65 araçlık konvoyun doğuya doğru ilerlemesi, protestocular, drone tehditleri ve trafik sıkışıklığıyla defalarca kesildi. Senaryoda yer alan sahte protestocular, araçların önüne kendini yapıştırınca polis müdahalesi dakikalarca sürdü.

Konvoyun yalnızca birkaç mil ilerleyebilmesi, OPLAN DEU’nun uygulamada ciddi şekilde zorlanabileceğini ortaya koydu.

ESKİ YASALAR YENİ TEHDİTLERE KARŞI ZAYIF

Bundeswehr’e satılan askeri dronelar, mevcut yasalara göre yerleşim bölgeleri üzerinde uçamıyor ve konum ışıkları taşıma zorunluluğu var. Yetkililer bu maddelerin savaş şartlarında droneları hedef haline getirdiğini söylüyor.

Quantum Systems yetkilileri, “Eğer Almanya NATO’nun merkezi olacaksa, limanları, elektriği ve demir yollarını hedef alırlar” diyerek tehdidin büyüklüğüne dikkat çekti.

"ZAMAN TÜKENİYOR!"

Almanya’nın hazırlık sürecini yöneten komutanlar, planın ikinci versiyonunun hazır olduğunu ancak gerçek risklerin hızla arttığını aktardı.

Sabotajlar, casusluk girişimleri, siber saldırılar ve hava sahası ihlallerindeki artış, ülkeyi barış ve savaş arasındaki çizginin silindiği bir döneme soktu.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, “Tehditler gerçek. Savaşta değiliz ama artık barış zamanında da değiliz” sözleriyle tabloyu özetledi.

MÜZEYYEN BIYIK

