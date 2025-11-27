Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, pakete ilişkin "Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenlemeler var." dedi. Kovid düzenlemesine de değinen Bakan Tunç, "Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi ile ilgili "Toplumsal huzurun güçlendirilmesi için önemli düzenlemeler var. 38 maddelik kanunun ayrıntısı bugün paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

Pakette çocuklar için önemli düzenlemelerin olduğunu belirten Bakan Tunç, "Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz. Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenleme var." dedi.

Bakan Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Komisyonun rapor hazırlama süreci sürüyor." ifadelerini kullandı.

"BİR AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ceza infazında Kovid düzenlemesinin çok tartışıldığını ifade eden Bakan Tunç, "Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu. Talepleri değerlendirecek olan milletvekilleridir." dedi.

"MİDYECİ, LOKUMCU GİBİ İŞLETMECİLER İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ"

İstanbul Fatih'te, bir otel odasında zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin olarak da konuşan Bakan Tunç, "Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi." şeklinde konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararı sorusunu cevaplayan Bakan Tunç, "Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AYDEMİR

