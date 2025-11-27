ABD’de 10’dan fazla Demokrat senatör, Gazze’deki İsrail birliklerinin “yüzlerce kez” insan hakları ihlali gerçekleştirdiğini ortaya koyan gizli OIG raporu sonrası harekete geçti. Senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdikleri mektupta, İsrail ordusunun ağır suçlarının acilen soruşturulmasını talep ederek Netanyahu yönetimini köşeye sıkıştırdı.

10'dan fazla ABD'li Demokrat senatör, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderdikleri mektupta, Gazze’deki İsrail birliklerinin ABD insan hakları yasasını ‘yüzlerce kez’ ihlal ettiği iddialarının acilen soruşturulmasını talep etti.

Maryland Senatörü Chris Van Hollen ve Rhode Island Senatörü Jack Reed öncülüğünde kaleme alınan mektup, The Washington Post’un ortaya çıkardığı gizli OIG raporuna dayanıyor.

Rapora göre İsrail ordusu, Gazze’deki ağır suçlarda onlarca değil, yüzlerce vakada sorumlu tutulmuştu; ancak dosyaların incelenmesinin “yıllar sürebileceği” bilgisi paylaşılmıştı.

“BU GECİKME ABD YASALARINI ETKİSİZ HALE GETİRİR”

Senatörler, cinayet, işkence ve ağır ihlaller içeren dosyaların sürüncemede bırakılmasının, insan hakları ihlallerinde bulunan yabancı askeri birimlere yardımı yasaklayan Leahy Yasası’nı tamamen işlevsiz hale getirebileceği uyarısında bulundu.

"Etkili bir denetim ve yaptırım mekanizması olmadan bu yasalar anlamsız olur." ifadeleri mektuba damga vurdu.

Mektuba imza atan diğer senatörler şunlar oldu:

Jeff Merkley, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Peter Welch, Brian Schatz, Tim Kaine, Patty Murray, Tina Smith ve Ed Markey.

ABD’NİN BEKLEYEN DOSYALARI: İSRAİL HİÇBİR ZAMAN YAPTIRIMA UĞRAMADI

Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington Post’a yaptığı açıklamada bakanlığın yasal yükümlülüklerinin farkında olduğunu söyledi; ancak ABD, Nisan 2024’te World Central Kitchen çalışanlarının öldürüldüğü saldırı dahil yüksek profilli vakalara rağmen Leahy Yasası kapsamında hiçbir İsrail birimini yardımdan mahrum bırakmadı.

İddialara göre yaşanan skandal senatörlerin tepkisini artıran başlıca neden olarak öne çıktı.

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ BİLANÇOSU: KADINLAR VE ÇOCUKLAR HEDEF OLDU

İsrail, Ekim 2023’te başlattığı Gazze operasyonlarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70.000 Filistinliyi öldürdü. ABD kamuoyunda ve Kongre’de İsrail’e yönelik eleştiriler büyürken, senatörler, Rubio’dan 9 Aralık’a kadar ayrıntılı bir inceleme ve yaptırım planı talep etti.

MÜZEYYEN BIYIK

