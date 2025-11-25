İsrail’in BAE ile birlikte yeniden masaya getirdiği Basra Körfezi–Akdeniz hattı demiryolu projesine Türkiye ve Fransa’dan sert karşı hamle geldi. Ankara’nın önerisi net: Güzergâh Suriye ve Lübnan’dan geçsin, İsrail devre dışı kalsın. Yunan medyası gelişmeyi “Türkiye bastırıyor, İsrail projeden düşebilir” manşetleriyle duyurdu.

Ynet'in aktardığı bilgilere göre, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev geçen hafta sessiz sedasız Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Kamuoyundan gizlenen bu temaslarda gündem tek bir başlık etrafında toplandı: “Barış Yolu” demiryolu projesini İsrail’in lehine olacak şekilde yeniden canlandırmak.

İsrail, Hindistan–Abu Dabi hattından Suudi Arabistan ve Ürdün’e uzanan koridoru Hayfa’ya bağlamak için yeniden atağa kalktı; ancak karşısında bu kez planı kökten değiştirebilecek iki ağır rakip var: Türkiye ve Fransa.

Netanyahunun Basra Körfezi planına Türkiye freni!

TÜRKİYE VE FRANSA’DAN WASHİNGTON’A BASKI: HAT İSRAİL’DEN DEĞİL, SURİYE VE LÜBNAN’DAN GEÇMELİ

Yunan basınının aktardığına göre Türk ve Fransız yetkililer, projeyi denetleyen ABD’ye açık bir mesaj gönderdi:

"Demiryolu İsrail’den geçmemeli. Güzergâh Suriye ve Lübnan’a kaydırılsın."

Kathimerini, Ankara’nın bu girişimle hem bölgesel ticaret koridorlarının kontrolünü yeniden şekillendirmeyi hem de Tel Aviv’in Akdeniz’e kara bağlantısı üzerinden elde edeceği stratejik avantajı ortadan kaldırmayı hedeflediğini yazdı.

Yunan medyasında “Türkiye rest çekti” yorumları öne çıkarken, Atina yönetiminin gelişmeleri tedirginlikle izlediği vurgulandı.

GÜZERGÂH KRİZİ BÜYÜYOR

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Washington ziyareti sonrası dosya yeniden açıldı. İsrail, hattın Ürdün üzerinden Hayfa’ya bağlanması için BAE’ye baskı yaparken; BAE ise hattın güneye kaymasını istiyor.

Bu süreçte Türkiye ve Fransa’nın devreye girmesi, İsrail’i masada zayıf düşürdü.

Ynet, “Ankara ve Paris, projeyi İsrail’in elinden almak için koordineli çalışıyor” ifadelerini kullandı.

YUNAN BASINI: “İSRAİL AVRUPA’YA BAĞLANAMAYABİLİR”

Kathimerini, İsrail’in geniş bir bölgesel ekonomik ağın dışında kalabileceğine dikkat çekerek şu yorumu yaptı:

“Türkiye hattı kendi stratejik çıkarları doğrultusunda yönlendirmek istiyor. İsrail’in Avrupa’ya kara bağlantısı risk altında.”

Gazete, Türkiye’nin Akdeniz ticaret koridorlarında güç kazandığını, İsrail’in ise özellikle Gazze savaşı sonrası uluslararası alanda yalnızlaştığını öne sürdü.

İSRAİL’İN PANİĞİ DERİNLEŞİYOR

İsrail tarafının, ABD ve BAE’yi ikna etmek için aceleyle yeni ortak yönetim kurulları kurduğu ve hatta tren güzergâhını değiştirme ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

Tel Aviv medyası, Türkiye’nin Washington üzerindeki etkisine vurgu yaparak “Ankara’nın baskısı oyunu değiştirebilir” yorumunu yaptı.

MÜZEYYEN BIYIK

