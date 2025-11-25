Balıklı Rum Hastanesi'nde ortaya çıkan reçete skandalı gündem olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017-2021 yıllarında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından gözaltına alınan Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczane çalışanı R.Ç, eczacılar A.H. ve Y.E. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.E, N.D. ve R.Ç. tutuklanırken, A.H, Y.E. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli ilaç mümessili C.K.'nin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıklı Rum Hastanesi skandalında 3 zanlı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek, bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ya fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.D, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczane çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası