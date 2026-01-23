İstanbul ve Ankara'da et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ramazan sonuna kadar ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde ramazan ayı sonuna kadar tereyağı 384 liradan, kıyma 485 liradan, kuşbaşı 510 liradan satılacak. İşte uygun fiyata et ve tereyağı satacak marketler...
- Kırmızı et ve tereyağı fiyatları, İstanbul ve Ankara'da Ramazan sonuna kadar sabitlendi.
- Uygulama, İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında yapıldı.
- Fiyat sabitlemesi bugünden itibaren geçerli olacak.
- Amaç, Ramazan ayında fırsatçılığı önlemek ve sosyal sorumluluk anlayışıyla vatandaşa hizmet etmek.
- Kıyma 485 TL, kuşbaşı 510 TL, tranç 535 TL ve tereyağı 384 TL gibi belirli ürünlerde fiyatlar sabitlendi.
- İstanbul'da 30, Ankara'da ise çok sayıda zincir marketin şubeleri uygulamaya katılıyor.
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul ve başkent Ankara'da yaşayan vatandaşları sevindirecek bir gelişme yaşandı. İstanbul ve Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatları ramazan sonuna kadar sabitlendi. Kampanya bugünden itibaren hayata geçti.
"RAMAZANDA FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"
İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı. Kartal, "Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.
"SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI"
Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan ise "Bu çalışma ticari bir kampanya değil, doğrudan vatandaşa hizmet etmeyi esas alan sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucudur." ifadesini kullandı.
SABİTLENEN FİYATLAR
ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar ise şöyle:
- Kıyma 485 lira
- Kuşbaşı 510 lira,
- Tranç 535 lira,
- Kontrafile 900 lira
- Antrikot 1000 lira
- Bonfile 1200 lira
- Tereyağı 384 lira
İSTANBUL'DA ET VE TEREYAĞI FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER
Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, İstanbul'da; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor
ANKARA'DA ET VE TEREYAĞI FİYATLARINI SABİTLEYEN MARKETLER
Ankara PERDER Başkanı Gülhan, ramazan sonuna kadar geçerli olacak uygulama kapsamında, Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini kaydetti.