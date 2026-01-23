Petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta dalgalanma yaşanıyor. 2 gün önce zam gelen motorinin litresine bir zam daha geldi. Motorinin litresi bazı şehirlerde 60 lirayı aştı. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansıdı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

2 gün önce 1 lira zamlanan motorine bir zam daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatı 1 lira 43 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde 60 lirayı aştı. Hakkari, Bitlis, Bingöl gibi şehirlerde motorinin litresi bu seviyenin üzerine çıktı.

23 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.10 57.34 29.29 İstanbul Anadolu 53.92 57.16 28.69 Ankara 55.00 58.42 29.17 İzmir 55.27 58.69 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

