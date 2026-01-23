Türkiye genelinde geçen yıl 236 bin 668 adet konutun satışı kredi ile gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde kredili işlemlerin payı %14 oldu. Buna karşılık iller bazında özellikle batıda bulunan şehirlerde kredili satışların %20’yi aştığı, doğudaki bazı illerde ise %5 ve daha altında kaldığı görüldü. İşte 2025 yılında konutta satış adedine oranla en az ve en çok kredi kullanan iller…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut piyasası 2025 yılını rekorla tamamlarken, geçen yıl toplam satışlar 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bu satışların 540 bin 786 adedini “sıfır” konutlar oluşturdu. Toplam içinde sıfır konutların payı ise %32 olarak gerçekleşti.

Piyasada “ilk el” olarak tanımlanan ve uzun bir aranın ardından 500 bin barajını aşan sıfır konut satışları, yeni stoklardaki talebe de işaret ederek, konut sektörünün gelişimi için önemli bir gösterge kabul ediliyor.

KREDİLİ SATIŞLAR DA ARTTI

Gayrimenkul piyasasında önemli bir belirleyici olan faiz oranlarındaki yüksek seyre rağmen, geçen yıl kredili (ipotekli) satışlarda da dikkat çeken artış yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2025 yılında 236 bin 668 adet oldu. Bu rakam, önceki yıla göre %49,3 gibi önemli bir artışa işaret etti. Toplam konut satışları içinde kredili işlemlerin payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

İller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerdeki konut satışlarında kredi kullanımı (adet bazında ve oransal olarak) daha yüksek gerçekleşirken, bazı şehirlerde oldukça düşük seviyelerde kaldı.

Doğu peşin, Batı borçla aldı! Konutta en az ve en çok kredi çeken iller

KREDİ KULLANIMI YÜKSEK İLLER

Satış adedine göre kredi kullanımı en yüksek iller şöyle sıralandı:

-Bartın: %21,56

-Denizli: %20,20

-Artvin: %19,66

-Zonguldak: %19,46

-Ankara: %19,35

-Tekirdağ: %18,92

-Kocaeli: %18,61

-Eskişehir: %17,34

-İstanbul: %16,88

-Manisa: %16,73

-Bilecik: %16,66

-Kırıkkale: %16,64

-İzmir: %16,32

-Bursa: %16,23

KREDİ KULLANIMI DÜŞÜK İLLER

Yine il bazında satış adetlerine oranla kredi kullanımı en düşük iller ise şunlar oldu:

-Bingöl: %3,45

-Şırnak: %4,32

-Hakkâri: %4,68

-Muş: %5,06

-Adıyaman: %5,60

-Malatya: %6,96

-Tunceli: %6,87

-Elâzığ: %6,61

-Şanlıurfa: %6,56

-Bayburt: %6,08

-Ağrı: %6,80

-Bitlis: %6,39

-Yozgat: %7,10

-Yalova: %7,39

-Aksaray: %7,43

BATIDA KREDİ ORANI YÜKSEK

Konut alımlarında kredi talebi yüksek illerin genellikle batıda olduğu dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Manisa gibi konut satışlarının yüksek gerçekleştiği büyükşehirlerde, kredi oranı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Başkent Ankara’nın yanı sıra Bartın, Artvin ve Zonguldak gibi Karadeniz illerinde de satışlarda kredi kullanım oranının yüksek olduğu görüldü.

DOĞUDA PEŞİN ALIMLAR…

Doğu illerinde ise konut alımında kredi kullanım oranının düşüklüğü dikkat çekiyor. Bingöl, Şırnak, Hakkâri ve Muş’ta toplam satışlar içinde ipotekli olanların payı yüzde 5 ve altında kalarak, Türkiye ortalamasının da oldukça gerisinde gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, doğu illerinde konut fiyatlarının daha erişilebilir seviyelerde olduğunu, altın gibi yastık altı birikimlerin de yüksek seyrettiğini belirterek, bu iki faktörün peşin alımları desteklediğini ve kredi talebini azalttığını ifade ediyor.

