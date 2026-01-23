Gümüş fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 99,25 doları test ederek rekor tazeledi. Fiyatlar, psikolojik 100 dolar seviyesine dayanırken; TEFAS’ta işlem gören gümüş fonlarının getirisi de ocak ayında %26’yı aştı. Jeopolitik riskler ve FED beklentilerinin yanı sıra arz endişelerinden de destek bulan gümüş bütün hedefleri aşarken; güncel fiyatlar, ABD’li Citi’nin 110 dolar ve Bank Of Amerika’nın 135 dolar hedefinin henüz altında seyrediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metallerde yaşanan yükseliş, gümüş fiyatlarını da yeni zirvelere taşıyor. Dünkü işlemlerde ons gümüş fiyatı %3,33 primle 96,19 dolardan kapanış yaptı. Bugün de yükselişini sürdüren gümüş, en yüksek 99,25 doları test etti ve yeni zirvesini gördü. Fiyatlar, psikolojik 100 dolar seviyesine oldukça yaklaştı.

OCAKTA GETİRİ ŞAMPİYONU

TSİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatında 98,90 dolara yakın denge arayışı devam ederken; 2025 yılını 71,65 dolardan tamamlayan ‘gri metal’de ocak ayı getirisi, son fiyatlamalar itibarıyla %37,50 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. Geçen yılın getiri şampiyonu gümüş, ocak ayında da en fazla prim yapan yatırım enstrümanı olarak öne çıkıyor.

EN ÇOK YÜKSELEN FONLAR

Fiyatlardaki bu yükseliş, TEFAS’ta işlem gören ve gümüşe yatırım yapan fonların getirilerini de yükseltiyor. Ocak ayı işlemlerinde en fazla getiri sunan gümüş fonları şöyle sıralanıyor:

-GMC/TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu: %26,34

-GTZ/Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %26,11

-YZG/Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %25,69

-DMG/ Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %25,65

-GUM/Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %24,84

-KGM/Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu %23,73

-MJG/Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu %23,63

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüş fiyatlarında yaşanan yükseliş birçok faktöre dayandırılıyor. ABD Merkez Bankasından bu yıl beklenen faiz indirimleri, kıymetli metalleri elde tutmanın dolar cinsinden maliyetini de düşürerek, bu ürünlere talebi artırıyor. Gümüş de bundan pozitif etkileniyor.

Altından farklı olarak sanayide kullanılan bir hammadde olarak da öne çıkan gümüş; özellikle güneş panelleri, yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerden yoğun talep görüyor. Bu talebe karşılık arz endişelerinin artması da gümüş fiyatını destekliyor.

Öte yandan ABD’nin gümüşü stratejik maden ilan etmesi ve Çin’in de 2026’da gümüş üzerindeki ihracat kontrollerini artırması, gri metalde “erişim” endişelerinin yükselmesine sebep oluyor. Zaman zaman alevlenen ticaret savaşları riski de gümüş talebini canlı tutuyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Piyasalarda Grönland fırtınası! Altın ve gümüş rekor kırdı

GÜMÜŞ 2026 HEDEF FİYAT

Gümüşte küresel finans kuruluşlarının öngördüğü hedef seviyeler, son yükselişlerle birlikte aşıldı. Bununla birlikte güncel fiyatlar, ABD’li Citi’nin 110 dolar ve Bank Of Amerika’nın 135 dolar hedef fiyatının henüz altında seyrediyor.

Analistler, piyasalarda yükselen fiyatları kaçırma endişesi olarak tanımlanan ‘FOMO’ faktörünün de gümüş fiyatlarını desteklediğini belirterek, sert hareketlere karşı uyarıda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası