ABD’nin Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi hamlesi ve Fed belirsizliğiyle artan küresel gerilimler, yatırımcıyı güvenli limana yöneltti; altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Grönland’ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başlarken, yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik endişelerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin artmasıyla altın ve gümüş fiyatlarında rekor seviyeler görüldü.

Altının onsu yüzde 2 civarında artışla 4.690,9 dolarla rekor seviyeyi görürken, gram altın 6.526 TL’yi aştı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 civarında artışla 94,1 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gümüşün gram fiyatı 130,95 TL’ye çıktı. Çeyrek altın 10 bin 838 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan işlem gördü.

BORSADA 13 BİN YOLCULUĞU

Uluslararası borsalar Trump’ın etkisiyle karışık yönlü hareket ederken Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 12.837,92 puanı test ederek tüm zamanların rekor seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, geçen haftayı 12.668,52 puandan tamamlayarak bütün zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirmişti. Borsadaki yükseliş faizdeki düşüş beklentisi ve not artışının fiyatlanması olarak yorumlanıyor.

