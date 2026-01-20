Piyasalarda Grönland fırtınası! Altın ve gümüş rekor kırdı
ABD’nin Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi hamlesi ve Fed belirsizliğiyle artan küresel gerilimler, yatırımcıyı güvenli limana yöneltti; altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere yükseldi.
Küresel piyasalar, ABD'nin Avrupa'ya gümrük vergisi kararı ve jeopolitik gerilimlerle satış ağırlıklı başlarken, altın ve gümüş rekor seviyelere ulaştı, Borsa İstanbul da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
- ABD'nin Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararı ticari ve jeopolitik gerilimleri artırdı.
- Artan gerilimler ve Fed endişeleriyle altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere çıktı.
- Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 12.837,92 puanı test etti.
- Borsadaki yükseliş, faiz düşüş beklentisi ve not artışının fiyatlanmasıyla ilişkilendirildi.
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin Grönland’ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başlarken, yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik endişelerin de etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin artmasıyla altın ve gümüş fiyatlarında rekor seviyeler görüldü.
Gram altında sıçrama olacak! İslam Memiş rakam ve tarih verdi
Altının onsu yüzde 2 civarında artışla 4.690,9 dolarla rekor seviyeyi görürken, gram altın 6.526 TL’yi aştı. Gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 civarında artışla 94,1 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gümüşün gram fiyatı 130,95 TL’ye çıktı. Çeyrek altın 10 bin 838 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan işlem gördü.
BORSADA 13 BİN YOLCULUĞU
Uluslararası borsalar Trump’ın etkisiyle karışık yönlü hareket ederken Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 12.837,92 puanı test ederek tüm zamanların rekor seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, geçen haftayı 12.668,52 puandan tamamlayarak bütün zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirmişti. Borsadaki yükseliş faizdeki düşüş beklentisi ve not artışının fiyatlanması olarak yorumlanıyor.