Salgınlarla mücadele zayıflayacak: ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen ayrıldı
ABD, 78 yıllık Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini resmen bitirdi. Trump’ın kararıyla tüm fonlar kesildi, personel geri çağrıldı.
ABD, Başkan Donald Trump'ın bir yıl önceki kararının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) resmen ayrılarak, tüm fonlarını kesti ve kuruluş bünyesindeki personelini geri çağırdı.
- ABD, 78 yıllık üyeliğinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) resmen ayrıldı.
- Ayrılık kararı, Başkan Donald Trump tarafından bir yıl önce alınmıştı.
- ABD, DSÖ'ye yönelik tüm fonlarını kesti ve kuruluş bünyesindeki personelini geri çağırdı.
- Uzmanlar, ayrılığın küresel salgınlarla mücadeleyi ve ABD'nin aşı/tedavi geliştirme kapasitesini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.
- DSÖ'ye göre, ABD'nin kuruma olan borcu 130 milyon doları aşıyor.
ABD’nin, Birleşmiş Milletler kuruluşu Dünya Sağlık Örgütünden ayrılma sürecinin resmen tamamlandığı bildirildi.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın ayrılma kararından bir yıl sonra DSÖ’ye 78 yıllık üyeliğin resmen sona erdiğini açıkladı.
Açıklamada, DSÖ’ye yönelik tüm Amerikan fonlarının kesildiği ve kuruluş bünyesinde görev yapan tüm personelin de geri çağrıldığı belirtildi.
Uzmanlar ABD’nin örgütten ayrılmasının küresel salgınlarla mücadeleyi zayıflatacağını ve ABD’li bilim insanları ile ilaç şirketlerinin yeni tehditlere karşı aşı ve tedavi geliştirme kapasitesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. DSÖ’ye göre ABD’nin kuruma olan borcu 130 milyon doları aşıyor.