ABD, 78 yıllık Dünya Sağlık Örgütü üyeliğini resmen bitirdi. Trump’ın kararıyla tüm fonlar kesildi, personel geri çağrıldı.

ABD’nin, Birleşmiş Milletler kuruluşu Dünya Sağlık Örgütünden ayrılma sürecinin resmen tamamlandığı bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın ayrılma kararından bir yıl sonra DSÖ’ye 78 yıllık üyeliğin resmen sona erdiğini açıkladı.

Açıklamada, DSÖ’ye yönelik tüm Amerikan fonlarının kesildiği ve kuruluş bünyesinde görev yapan tüm personelin de geri çağrıldığı belirtildi.

Uzmanlar ABD’nin örgütten ayrılmasının küresel salgınlarla mücadeleyi zayıflatacağını ve ABD’li bilim insanları ile ilaç şirketlerinin yeni tehditlere karşı aşı ve tedavi geliştirme kapasitesini olumsuz etkileyeceğini söyledi. DSÖ’ye göre ABD’nin kuruma olan borcu 130 milyon doları aşıyor.



