İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti. Başbakan Sanchez, Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde hayata geçirilen ve küresel anlaşmazlıkların çözümünde Birleşmiş Milletler ile ortak hareket etmeyi hedefleyen Barış Kurulu için birçok ülkeye davet gönderildi. Dün imzalanan kuruluş anlaşmasıyla birlikte, ABD’nin de aralarında bulunduğu 22 ülke resmen yapıya katıldı.

Trump tarafından kurula davet edilen çok sayıda ülke bulunurken, bu davete İspanya'dan olumsuz cevap geldi.

İspanya, Trump’ın davetini reddetti! Filistin detayı damga vurdu

İSPANYA: REDDETİYORUZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıklayarak, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın BM'ye ve çok taraflılığa verdiği önem nedeniyle girişime katılmadıklarını söyleyerek Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yaptı.

