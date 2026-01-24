Çalışma hayatında yeni dönem: "Güvenli gelecek" için konsey yeniden yapılandı!

21 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yeni yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikle iş sağlığı ve güvenliğinde sadece bir kural değişikliği değil, yeni bir anlayış söz konusu. Keza eski hantal konsey yapısı geride kalırken; daha çevik, bilimsel odaklı ve kapsayıcı bir konsey modeli hayata geçiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının en kritik mekanizmalarından biri olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin (UİSGK) işleyişini sil baştan değiştirdi.

Yeni Konsey, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturularak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve çalışanların iyilik hâllerinin korunması için tüm iş yerleri ve çalışanları kapsayan önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapacak.

2013 yılından bu yana yürürlükte olan eski yönetmeliği mülga eden bu yeni düzenleme, ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile mücadelesinde "önleyici" bir kalkan oluşturmayı hedefliyor.

Peki, bu yeni yönetmelik işçiden işverene, bürokrattan bilim insanına ne anlam ifade ediyor? İşte yeni dönem:

"Sadece kâğıt üzerinde değil, sahada bilim konuşacak!"

Eski yönetmelikteki genel danışma mekanizması yerini, daha profesyonel bir yapıya bırakıyor.

Yeni yönetmelikle kurulan "Danışma Grubu", özellikle bilimsel araştırma ve teknik incelemeler yapacak akademisyenlerden oluşacak. Bu, artık iş sağlığı ve güvenliği politikalarının sadece idari kararlarla değil, akademik verilerle şekilleneceği anlamına geliyor.

Dezavantajlı gruplara "Özel Politika" kalkanı

Yeni düzenlemenin en insani ve dikkat çekici yanlarından biri 5. Maddesi. Konsey; artık çalışmalarında genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar ile kadın çalışanların özel ihtiyaçlarını gözetmek zorunda.

Eski yönetmeliğin daha genel ifadelerinin aksine, bu spesifik grupların korunması artık yasal bir "stratejik zorunluluk".

Masada daha genç, daha dinamik temsilciler

Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer unsur ise katılımcı profili. Konseyde Bakan Yardımcıları düzeyinde temsil sağlanırken, kurumlar arası koordinasyonun hızı artırılıyor. Ayrıca "Çalışma Grupları" aracılığıyla özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları sürece çok daha aktif dâhil ediliyor.

Dijital ve stratejik takip: "İzle ve güncelle"

Yeni yönetmelik, Konsey'e sadece "belge hazırlama" görevi vermiyor; aynı zamanda hazırlanan politikaların "uygulanmasını ve izlenmesini" de şart koşuyor. 7. Madde ile getirilen bu düzenleme, "yönetmelik yapıldı bitti" devrini kapatıp, sürekli denetim ve güncelleme dönemini başlatıyor.

Sır saklama yükümlülüğü ve etik denetim

Yeni yönetmeliğin 12. Maddesi, alt kurul ve çalışma gruplarında görev alanlara çok sert bir kural getiriyor: Ticari ve teknik sırların korunması.

Üyeler, görevlerinden ayrılsalar bile öğrendikleri bilgileri üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamayacaklar. Bu da iş dünyası için "güvenli bilgi paylaşımı" ortamı oluşturuyor.

Eski/Yeni: Ne değişti?

