Suçiçeği yeniden yayılıyor. Uzmanlara göre özellikle 1 yaş altı ve ergenlik sonrası geçirilen hastalık, zatürreden beyin zarı iltihabına kadar ağır sonuçlara yol açabiliyor.

Ateş, hâlsizlik ve döküntülerle kendini gösteren, bulaşıcı bir hastalık olan suçiçeğine ilişkin konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz “Bu yıl suçiçeği vakası çok fazla arttı. Son 1 aydır poliklinikte suçiçeğini görmediğim bir gün yok. İlk defa böyle bir sıklık görüyoruz. Bu bizim için alarm olmalı, dikkat etmeliyiz” dedi.

Bulaşıcı bir hastalık olan su çiçeğinin genellikle ateş, hâlsizlik ve vücudun çeşitli bölgelerinde başlayan sivilce benzeri döküntülerle seyrettiğini söyleyen Uzm. Dr. Aysu Özge Yönetci Pekuz “Tipik saçlı deri, el içinde, ayak tabanında da veziküler döküntüler olabiliyor.

Her yaş grubunda görülebilen, 1 yaş altında ve adölesan dönemden sonra görülürse daha ağır seyredebilen bir hastalık. Yani basit bir hastalık değil. 1 yaşın altında seyrederse beyin zarı iltihabına sebep olabilir. Suçiçeğine bağlı zatürre gelişebilir; akciğer enfeksiyonlarına, ateşli havalelere yol açabilir. Beyin zarı tutulumu, pankreatite kadar varan sonuçları olabilir. Özellikle adölesan dönemde geçirildiğinde de karaciğer yetmezliğine kadar yol açabildiği ölümcül tablolara yol açabilir” dedi.

