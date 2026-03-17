Mücteba Hamaney'in Rusya'da tedavi edildiği iddia edilmişti! İranlı büyükelçiden ilk açıklama
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, ülkesinin yeni lideri Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak bunun, yeni bir psikolojik savaş olduğunu söyledi.
- İsrail basını, Mücteba Hamaney'in geçen hafta Rusya'ya götürüldüğünü ve burada ameliyat edildiğini iddia etti.
- Bu iddialara göre, Hamaney perşembe günü askeri uçakla Moskova'ya götürüldü ve başarılı bir ameliyat geçirdi.
- İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, iddiaları reddederek bunun yeni bir psikolojik savaş olduğunu belirtti.
- Jalali, İran liderlerinin halkın arasında olduğunu ve kaçmalarına gerek olmadığını ifade etti.
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuyla ilgili yorum yapmadı.
Ali Hamaney'in öldürüldüğü ilk saldırıda yaralandığı iddia edilen İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, Hamaney'in geçen hafta Rusya’ya götürüldüğünü ve burada ameliyat edildiğini iddia etti.
İsrail medyası i24News’ün haberine göre, Hamaney’e yakın üst düzey bir kaynak Kuveyt medyasına konuşarak, yeni liderin perşembe günü askeri uçakla Moskova’ya götürüldüğünü ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini iddia etmişti.
"ONLARIN YERİ HALKIN ARASINDA, KAÇMALARINA GEREK YOK"
'Hamaney'in Rusya'da tedavi edildiği' iddialarına yönelik son açıklama İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali'den geldi. X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Jalali, Hamaney'in tedavi için Rusya'ya getirildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Bu, yeni bir psikolojik savaş. İran liderlerinin sığınaklara kaçıp saklanmasına gerek yok. Onların yeri sokaklarda, halkın arasında. Hamaney'in kanı, psikolojik savaş büyüsünü ve yalanların akışını etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.
Kuveyt basınında yer alan haberlerde, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in Moskova'ya tedavi için gizlice getirildiği iddia edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yorumsuz bırakmıştı.