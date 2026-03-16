Ali Hamaney'in öldürüldüğü ilk saldırıda yaralandığı iddia edilen İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, Hamaney'in geçen hafta Rusya’ya götürüldüğünü ve burada ameliyat edildiğini iddia etti.

ABD-İsrail ve İran savaşı 16'ncı gününü geride bırakırken, dini lider Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği 28 Şubat’taki ilk saldırıya dair yeni bir iddia gündeme geldi.

Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni dini lider olarak oğlu Mücteba Hamaney seçildi. İran kamuoyuna açıklama yapmayan yeni liderin, savaşın 13’üncü gününde devlet televizyonundan yayınlanan metinle yalnızca bir açıklama yaptığı biliniyor.

"HAMANEY RUSYA'DA" İDDİASI

İsrail medyası i24News’ün haberine göre, Hamaney’e yakın üst düzey bir kaynak Kuveyt medyasına konuşarak, yeni liderin perşembe günü askeri uçakla Moskova’ya götürüldüğünü ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

Mücteba Hamaney’in bacaklarından yaralandığı ve Rusya’ya götürülme kararının Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra alındığı iddia edildi. Ayrıca Hamaney’in devlet televizyonundan yapılan ilk açıklamasının, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

"YAVAŞ YAVAŞ DOLAŞIMA GİRDİ"

Öte yandan Hamaney'in öldüğü iddialarıyla ilgili TGRT Haber'de konuşan Gazeteci Ramazan Bursa da kısa sürede dünya gündeminde tartışmalara neden olan 'Rusya' iddiasına değindi. Bursa, "Mücteba Hamaney Rusya'ya gizlice götürülmüş. Yaralandığı için orada ameliyat yapılmış. Şu anda hala orada, Rusya'da tedavisi devam ediyormuş. Bu iddia yavaş yavaş dolaşıma girdi" ifadelerini kullandı.

