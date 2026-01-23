Kaydet

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kadının Doblo tipi araçtan indiği sırada fark etmeden düşürdüğü cüzdanı, yoldan geçen iki şahsın alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İçinde para, kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanın sokak ortasında kalmasını fırsat bilen ve yakındaki bir marketten çıktıkları iddia edilen şüpheliler, yerde gördükleri eşyayı ceplerine koyduktan sonra motosiklete binerek bölgeden ayrıldı. Cüzdanının kaybolduğunu fark eden mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alarak şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası