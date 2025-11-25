Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 34. Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye ile Umman arasında "Denizcilik Alanında İş Birliğine Dair Anlaşma" ile "Ulaştırma, Ulaştırma Koridorları, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Alanlarında Mutabakat Zaptı'nın" imzalandığını belirterek, "Umman'a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için imzalar atıldı" dedi.

Uraloğlu iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir safhaya geçtiğini belirterek şu çarpıcı cümleyi kurdu:

"Umman’a gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması için imzalar atıldı."

TÜRKİYE, ORTA DOĞU–AVRUPA TİCARETİNİN ANA KORİDORU OLUYOR

Ankara’nın attığı adımlar sayesinde, Körfez’den Avrupa’ya uzanan yeni ticaret rotasında Türkiye’yi merkez konuma taşıyor.

İsrail’in BAE ile birlikte hayata geçirmeye çalıştığı Basra Körfezi–Akdeniz hattına alternatif oluşturmasıyla dikkat çeken bu imzalar, bölgesel taşımacılıkta Ankara’nın etkinliğini daha da artırdı.

ULAŞTIRMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Mutabakat Zaptı’nın kapsamını anlatarak karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, liman işletmeciliği, havalimanı yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri, dijitalleşme ve lojistik teknolojilerin iş birliği alanlarında yer aldığını ifade etti.

“Türkiye’nin ulaştırma tecrübesini Umman ile paylaşarak karşılıklı etkileşimi güçlendireceğiz” diyen Uraloğlu, insan kaynağı, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji alanlarında ortak projelerin hazırlık aşamasına geçtiğini açıkladı.

DENİZCİLİKTE GENİŞ KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan “Denizcilik Alanında İş Birliği Anlaşması” Türkiye’nin bu alandaki 65. uluslararası anlaşması oldu.

Anlaşma; deniz emniyetinden çok modlu taşımacılığa, gemi inşa–bakım–onarım faaliyetlerinden yeşil lojistik koridorlarına, dijital lojistik platformlarının oluşturulmasından iki ülke arasında düzenli bir deniz hattının kurulmasına uzanan son derece geniş bir iş birliği alanını kapsıyor.

MÜZEYYEN BIYIK

