Hülya Avşar’ın yaklaşık bir yıl önce YouTube kanalında Merve Taşkın’ı konuk ettiği program, yeniden gündeme geldi. Programda geçen ifadeler nedeniyle Avşar ve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak suçlamalarıyla savcılığa başvurulduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında, “müstehcenlik” gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, programda Merve Taşkın’ın “fuhuş kapsamında değerlendirilebilecek bir yaşam tarzı sürdüğü” yönünde imalar bulunduğu, Hülya Avşar’ın ise bu ifadeleri “öven, normalleştiren ve özendirici” şekilde desteklediği öne sürülmüştü.

SUÇ DUYURUSUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Söz konusu suç duyurusunda “Şüphelilerden Hülya Avşar ve Merve Taşkın, YouTube isimli video paylaşım platformunda yayınlanan videoda bir program gerçekleştirmişlerdir. Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum, şüpheli Hülya Avşar tarafından övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklenmiştir” ifadeleri yer aldı.

HÜLYA AVŞAR’DAN CEVAP

Gündeme gelen suçlamaların ardından Hülya Avşar bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Avşar, Merve Taşkın’ın yaşam tarzını özendirdiği yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, programdaki amacının sosyal medyanın gençler üzerindeki tehlikelerine dikkat çekmek olduğunu söyledi:

“Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.”

